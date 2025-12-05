◎経済統計・イベントなど ◇１２月８日 ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １６：００独・鉱工業生産 ※米・３年物国債入札 ※中・貿易収支 ※フィリピン市場が休場 ◇１２月９日 ０８：５０日・マネーストック ０９：０１