◎経済統計・イベントなど



◇１２月８日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１６：００ 独・鉱工業生産

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支

※フィリピン市場が休場



◇１２月９日



０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１５：００ 日・工作機械受注額（速報値）

１６：００ 独・貿易収支

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※米・１０年物国債入札



◇１２月１０日



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※タイ市場が休場



◇１２月１１日



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０４：００ 米・月次財政収支

０４：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札



◇１２月１２日



００：００ 米・卸売在庫

００：００ 米・卸売売上高

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○１２月８日



決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，ストリーム<3071>，コーセーＲＥ<3246>，萩原工業<7856>



○１２月９日



決算発表：グリーンエナ<1436>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，ポールＨＤ<3657>，ジャストプラ<4287>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>



○１２月１０日



決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，リベラウェア<218A>，くら寿司<2695>，テンポスＨＤ<2751>，サトウ食品<2923>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>



○１２月１１日



決算発表：タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，ハートシード<219A>，モロゾフ<2217>，柿安本店<2294>，新都ＨＤ<2776>，ファーマＦ<2929>，ジェリビンズ<3070>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，イムラ<3955>，ビジョナル<4194>，ラクスル<4384>，セルソース<4880>，オハラ<5218>，リッジアイ<5572>，ＪＥＨ<5889>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，三井ハイテク<6966>，マクビープラ<7095>，アシロ<7378>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，明豊エンタ<8927>，シルバライフ<9262>，アインＨＤ<9627>ほか

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



○１２月１２日



決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，ランドネット<2991>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，トーエル<3361>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，リンクユーＧ<4446>，ノースサンド<446A>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>，クミアイ化<4996>，ノバック<5079>，楽待<6037>，ウエスコＨＤ<6091>，ヤーマン<6630>，さくらさく<7097>，ハイレックス<7279>，正栄食<8079>，ナレルＧ<9163>，ＧＥＮＤＡ<9166>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>，丹青社<9743>ほか

※東証グロース上場：フィットクルー<469A>



出所：MINKABU PRESS