ちゃんみなが5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。明日出演予定だったイベントを体調不良のため欠席することが発表され、謝罪した。スタッフのXで「出演を予定しておりました、2025年12月6日(土) 開催の『10thAnniversaryAsiaArtistAwards2025（AAA2025）』におきまして、昨日よりちゃんみなが発熱及び体調不良となり、医師の診断のもと治療および十分な休養が必要と判断されました。現時点で万全な状態での出演が難