楽天銀行が大幅続伸している。ロイター通信が４日の取引時間中、「日銀が１８、１９日の金融政策決定会合で政策金利を０．７５％に引き上げる可能性が強まった。高市早苗政権も日銀の利上げ判断を容認する構えだ」と報じた。日銀の利上げ観測が強まり、長期金利は５日、一時１．９４０％に上昇するなど、２％に接近する動きをみせている。金利上昇メリットセクターである銀行株に投資家の関心が向かうなか、インタ&#