日本ハウスホールディングスは小動き。４日の取引終了後、集計中の１０月中間期連結業績について、営業利益が４億９０００万円から５億１５００万円（前年同期比７２．３％減）へ、純利益が１億７０００万円から２億４８００万円（同７８．６％減）へ上振れて着地したようだと発表したが、全般安もあってこれを好感する動きは限定的のようだ。 住宅事業における受注高の減少や販売用土地売上高の減少の影響などにより