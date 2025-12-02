大阪・関西万博での全面的キャッシュレス決済について、来場者の9割が満足度を示したことがわかった。万博を運営する日本国際博覧会協会が、「大阪・関西万博 全面的キャッシュレス決済運用の効果検証報告書」を取りまとめ、11月に公表した。万博史上初、バリエーション豊かなキャッシュレス決済を展開 ※画像データ提供・日本国際博覧会協会“未来社会の実験場”として、キャッシュレス決済手段を持たない方へのサポート（利