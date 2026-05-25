東京・銀座の「GINZA SIX」の前から中継でお伝えします。現場には今もなお規制線が張られていて、1時間ほど前から建物の1階部分を覆うようにブルーシートが張られました。鑑識が出入りする様子などが確認できます。警視庁によりますと、きょう正午ごろ、中央区銀座の複合商業施設『GINZA SIX』で、「刺激臭みたいなものがあり、みんな咳をしている」と女性から110番通報があり、また、近くの交番にも同じような訴えがあ