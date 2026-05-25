高市首相は２５日、２０２６年度補正予算案を編成すると正式に表明した。規模は３兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにした。中東情勢を踏まえ、７〜９月の電気・ガス料金の補助の財源などにあてる方針だ。首相官邸で記者団に語った。首相は、電気・ガス料金は標準的な家庭で、３か月で５０００円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明した。中東情勢への対応に特化した予備費も計上する。補正予算案の