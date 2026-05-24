北海道旭川市の石狩川にかかる神居大橋から2年前の４月、当時17歳の女子高校生が転落して水死した事件で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日から、旭川地裁で始まる。裁判は集中審理され、6月22日に判決が言い渡される見込みだ。 〈画像〉「アイコスをもって大ハシャギ」内田被告と不倫した元刑事（右） 「ここでは話したくありません」とわずか3分で退廷 この事件を巡