イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の所属するブライトンが公式ＳＮＳで中国に謝罪した。三笘が負傷欠場中のブライトン・アカデミーの公式Ｘは「プレミアリーグ・クリスマス・トゥルース・トーナメント（第１次世界大戦中のクリスマスに休戦したことを記念する大会）へのアカデミーの参加に関する最近の投稿によって中国で不快な思いをさせてしまったことを、クラブは心からおわび申し上げます。私たち