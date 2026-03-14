左足を負傷したMF三笘薫（28）について、所属するイングランド・プレミアリーグ、ブライトンのヒュルツェラー監督（33）が13日の会見で言及した。三笘は4日のアーセナル戦で左足首を痛めて離脱が続いている。指揮官は14日のサンダーランド戦の出場可否について「今日（13日）の練習の様子を見なければならない。彼だけが少し心配な選手なので、練習が終わるまで待ってから判断する」とし、「それほど悪くはない。スキャン検査