北中米ワールドカップに向けて、日本代表は相次ぐ故障者や主力の不調など不安材料が少なくない。そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「『ワールドカップ優勝する！』と宣言した日本は、このままでは公式謝罪を迫られるだろう。久保、三笘、堂安の『ビッグ３』を足してもソン・フンミンと同レベル。最強を自負するMF陣の不振にため息」と題した記事を掲載。「日本のMF陣のパフォーマンスは、ワールドカップ優勝を宣言