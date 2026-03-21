イングランド・プレミアリーグのブライトンを指揮するファビアン・ヒュルツェラー監督が負傷離脱していた日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の復帰を明言した。三笘はアーセナル戦（４日）で左足首を負傷。ヒュルツェラー監督によると、深刻な負傷ではなかったものの、患部の痛みがあり、サンダーランド戦（１４日）の出場はかなわなかったが、今週からチーム練習にも復帰。英国遠征し、スコットランド（２８日＝日本時間２９日）、イ