構造主義をそれと意識せずに吸収した日本人は比較有利な立場なのだろう今、日本サッカーには追い風が吹いているのかもしれない。日本代表はFIFAランキング19位。アジアトップを維持し、ワールドカップ（W杯）のポット分けではポット2に入った。開催国3つとFIFAランキング上位9位のポット1ではないが、24位までのポット2には余裕だった。クラブチームはそこまでの地位を得ていないが、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）