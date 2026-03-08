ブライトンの三笘薫が、左足首を痛めた。３月４日に行なわれたブライトン対アーセナル戦。４−２−３−１の左MFとして先発したサムライ戦士は、11分に決定的なチャンスを迎えた。中盤でパスを受けると、三笘はフリック（※）から前方に走り出す（※パスやドリブルの際、足先でボールを軽く弾いて方向や高さを変え、相手の裏をかく技術。ダイレクトやワンタッチでボールの勢いを利用して前へ進める技）。ジョルジニオ・リュ