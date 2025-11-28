森香澄があのちゃんの包丁さばきに対し「こわい」と率直な感想を漏らす場面があった。【映像】「こわい」あのちゃんの包丁さばき11月23日（日）に、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送された。あのちゃん、大家志津香、ヒコロヒー、3時のヒロイン・福田麻貴、森香澄、朝日奈央の6人が参加し、ロケ中にお互いに気になったことをメモし合う企画『女性だけのメモドライブ』の後編ではバーベキュー