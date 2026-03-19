令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。3月18日（水）の放送では、森がアナウンサー時代の秘話を明かす場面があった。【映像】森香澄、アナウンサー時代にクレームが来たこと明かす共演者も「そんな時代が…」今回は、ゲストの元HKT48・村重杏奈、元NHKアナウンサー・中川安奈、Aマッソ・加納とともに、前回に続いて「グラビアを見ながら本音酒」の後半戦を開催。4