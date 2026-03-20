フリーアナウンサーの森香澄が、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。テレビ東京で勤務していた時期を振り返った。【写真】「明るい方が絶対かわいい」“人生初”のイメチェン姿を披露した森香澄居酒屋で、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。加納（Aマッソ）、中川安奈、村重杏奈というメンバーで語った。谷間NGを公言してからグラビアの仕事が減ったという中川に