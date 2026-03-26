令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。3月25日（水）は同番組の最終回が放送され、森が苦手克服のための“イメチェン”に挑戦する場面があった。【映像】森香澄、冠番組の最終回で“大暴言”！今回は、ゲストに福田麻貴（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）を招いて「苦手仕事克服会」を開催。自分のトリセツを業界人に知ってもらいつつ、苦手を克