この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 「今これ」おやすみ前、布団の違和感に10万いいね ご紹介するのは、にゃんざい先生X土曜西て-23ab(@nyanzaisensei)さんが描いた、寝る前の「布団あるある」です。寝ようと布団に入った瞬間、気