【超共感】寝る前のあのモヤモヤ！布団の「あの違和感」を直した時の「究極のスッキリ感」に10万人が深く頷いた理由【ママリ】

「今これ」おやすみ前、布団の違和感に10万いいね
ご紹介するのは、にゃんざい先生X土曜西て-23ab(@nyanzaisensei)さんが描いた、寝る前の「布団あるある」です。
今これ
直すのめんどいやつ
掛け布団カバーの中で、掛け布団がズレてしまい、片方はもっさり、もう片方はスカスカ……。この状況、まさに「直すのめんどい」ですよね！シンプルなイラストも相まって、その“絶妙なめんどくささ”が伝わってきます。
この投稿には「あるあるすぎて辛い」「めんどいけど直すとすごいすっきりするやつ」といった共感のリプライが多数寄せられていました。
もしかすると、今この瞬間も、布団のズレに悩まされながらスマホを見ている人がいるかもしれませんね。日常の中に潜む「めんどい」には、多くの共感が詰まっているのだと改めて実感する、素敵な投稿でした。
「LじゃなくてSですけど…」コンビニでの恥ずかしエピに16万いいね
ご紹介するのは、ふぐすま愛魂(@kpto_fugusima)さんのコンビニでのやらかし体験の投稿です。コンビニやスーパーなど出先で恥ずかしい体験してしまうことってたまにありますよね。ちょっとした勘違いで、赤面しちゃった経験がある方はいるはずです。
ふぐすま愛魂さんが、ある日ローソンでホットコーヒーを頼んだところ、大きく「L」と書かれたカップを手渡されます。「LじゃなくてSです」と店員さんに言うと…。
ローソンにて
私「ホットコーヒーのSください」
店員「かしこまりました～お願いします」
（紙コップ出される）
私「あのLじゃなくてSです」
店員「それはLAWSONのLです。ｷﾘｯ」
私「あっ⋯（恥」
ここまで大きく「L」と書かれていたら、Lサイズが来たと思ってしまうかも。カッコいいデザインなのですが、サイズについては慣れないうちは戸惑ってしまう人がいるのかもしれませんね。
この投稿には「これは紛らわしい」「LチキはLサイズだと思ってた時期がありました…」といったリプライがついていました。初めて目にした人は結構勘違いしているのかも。自分も同じように間違えてしまいそう…！と共感できる投稿でした。
どんな間違い？冷蔵庫で見つけた“疲労の証拠”写真に1万いいね
ご紹介するのはさと・いもこ(ティラ・ミス子)(@satoimo23854084)さんが投稿したある写真。日々、育児に仕事にお疲れさまです。知らない間に疲れが溜まっていますよね。
疲れていると、書き間違い、見間違いなどのうっかり間違いが増えてしまいますよね。気を付けていても、疲れ具合ではカバーしきれないこともあるでしょう。疲れを自覚したら、思いきって休んだり、ほどよく力を抜いたりして、調整できるといですよね。
投稿者のさと・いもこさん。自分の疲れを自覚したのは、冷蔵庫に入ったあるタッパーだったようです。いったいそこには何があったのでしょうか。
ほーら
疲れてる
なんと、疲れが溜まったさと・いもこさんは。トトロをすりおろしてしまっていたようです。もしくは、「とろろ」と書き間違えたのか…果たして、どちらでしょうか…(笑)冷蔵庫を開けて、このタッパーを見たら思わず笑ってしまいそうですよね。疲れたら、誰でもミスはするものです。こういうときは、休むことが一番です。大きな怪我などに繋がるミスではなくてよかったですね。
この投稿に「こんな姿に」「トトロいたもん！」などのトトロの安否を心配するリプライが寄せられました。自分のミスをくすっと笑えるような、心の余裕を持っておきたいですよね。
