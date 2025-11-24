帝国データバンクは、中国による日本産水産物の事実上の輸入停止が、国内の水産関連会社１７２社に影響する可能性があると発表した。１０月時点で対中輸出を手がける日本企業９２５０社のうち、水産関連会社は１７２社（１・９％）あった。中国で人気を集めているナマコ加工品やホタテ、スケトウダラを取り扱う企業が多かった。全体の約４割は、自動車や家電などの「機械・設備」関連の企業が占めた。中国政府は２０２３年８