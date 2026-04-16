【ソウル＝仲川高志】６月３日に統一地方選として行われるソウル市長選に左派系与党「共に民主党」候補として出馬する鄭愿伍（チョンウォンオ）氏（５７）が１６日、ソウル外信記者クラブで記者会見した。鄭氏はソウル市長に就任した場合、北京、ソウル、東京の３都市による「ＢＥＳＥＴＯ（ベセト）」交流の復活に向け努力する考えを示した。「ＢＥＳＥＴＯ」は北京（ＢＥＩＪＩＮＧ）、ソウル（ＳＥＯＵＬ）、東京（ＴＯＫＹ