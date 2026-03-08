2月20日に公開された木村拓哉の主演映画『教場Requiem』は、興行収入12.8億円を超え（興行通信社調べ）、高い人気を博している。一方で、中国の出演映画には不穏な気配が──。発端となったのは、3月6日の香港紙『星島日報』の報道だ。「『星島日報』の電子版で、木村さんが香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！ 九龍城砦』の3作めに出演予定だったものの、中止になったと伝えられたのです。木村さんは台本を受け取