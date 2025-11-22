台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に対し、中国が反発し、日中関係の緊張が高まっている。そんな中、中国メディア・看看新聞が２２日、高市氏の車のナンバープレートをバッシングするも、自国民から「過剰な解釈」と批判された。看看新聞は「最近、高市早苗氏の車のナンバープレートが『３７―７７』であることが確認された写真が浮上した。これは盧溝橋事件の発生日と一致する」と報じた。盧溝橋事件とは、１９３７年