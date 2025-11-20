人気アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱（ゆううつ）」の舞台とされる兵庫県西宮市の県立西宮北高が２３日、ファン向けに初めて学校を開放する。少子化で近隣の高校と統合され、２０２７年に校名がなくなることを受け、生徒と教諭が協力して企画。１０月に１０００人限定で来場者を募ったところ、１日もたたずに枠が埋まった。（阪神支局中山真緒）２０２７年に校名消失アニメは谷川流（ながる）さんの人気ライトノベル「涼宮ハルヒシ