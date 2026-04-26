2026年4月21日、中国のポータルサイト・捜狐に「なぜキャラクターソングは人気を失ったのか」と題した記事が掲載された。記事はまず、「もしあなたが古参のオタクであれば、あの時代を覚えているはずである。アニメ作品の関連商品といえばフィギュアやポスターだけではなく、もう一つ『隠れた本命』とも言えるキャラクターソングCDがあった。あの感覚は言葉にし難い。まるで架空のキャラクターが物語の外へ飛び出し、自分の耳元で