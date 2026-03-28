社会現象を巻き起こした『涼宮ハルヒの憂鬱』の放送から20年。若干18歳で主演を務めた平野綾さんも、すでに38歳になっていた。「あの頃は生き抜くことで必死だった」――、今だから語れるハルヒブーム、そのキャリアに与えた影響を本人が振り返る。〈前後編の前編〉 【画像】沖縄でオフを満喫する平野綾さん ハルヒ抜擢も「なんでこの役が私にきたんだろう…」 ――“ハルヒといえば平野綾”というほ