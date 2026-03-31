新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年で20周年を迎える名作アニメを特集する特別企画「〜20年変わらない、僕たちの聖域〜 #アベマで祝おう周年アニメ」を４月１日（水）より開催する。 2006年は、『家庭教師ヒットマンREBORN!』『桜蘭高校ホスト部』『コードギアス 反逆のルルーシュ』『涼宮ハルヒの憂鬱』『銀魂』『ひぐらしのなく頃に』『DEATH NOTE -デスノート-』など今なお語り継がれる名作が次々と誕生した年。