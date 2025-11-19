横浜市を中心に走行する横浜市営地下鉄が、2025年11月1日から各駅ホーム上の時刻表を二次元コード（QRコード）に切り替えている。この変更が18日ごろからSNS上で注目を集め、スマートフォンを持たない高齢者などに対する配慮が不十分だと批判する声などが相次いだ。では、市には実際に何件の苦情が寄せられたのか。同市交通局運転課の担当者は19日、利用者が意見を寄せられる「広聴」（市民からの提案）という制度に、QRコードだと