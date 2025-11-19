『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンクは、全国のBtoBビジネスに関わる会社員・経営者531名を対象に実施した「AI時代における企業サイトのアクセス動向と対策」に関する調査結果を発表しました。調査によると、BtoB企業のマーケティング担当者の4割以上が「この1年でWebアクセスが減少した」と回答。生成AIの普及や検索行動の変化が、企業のマーケティング活動に直接的な影響を与え始めている実態が浮き彫り