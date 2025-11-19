AIO・LLMO対策が急務！クリエイティブバンク「AI時代における企業サイトのアクセス動向と対策」に関する調査結果

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンクは、全国のBtoBビジネスに関わる会社員・経営者531名を対象に実施した「AI時代における企業サイトのアクセス動向と対策」に関する調査結果を発表しました。

調査によると、BtoB企業のマーケティング担当者の4割以上が「この1年でWebアクセスが減少した」と回答。生成AIの普及や検索行動の変化が、企業のマーケティング活動に直接的な影響を与え始めている実態が浮き彫りとなりました。

クリエイティブバンク「AI時代における企業サイトのアクセス動向と対策」に関する調査結果

調査主体：株式会社クリエイティブバンク（『デジタル化の窓口』運営）

調査期間：2025年11月14日〜11月15日

調査対象：BtoBマーケティングに携わる会社員・経営者 531名

2024年以降、検索エンジンの結果画面にAIによる要約が表示されるなど、ユーザーがWebサイトをクリックせずに情報を完結させる「ゼロクリック」現象が加速しています。

今回の調査では、こうした環境変化がBtoB企業のWebサイトにどのような影響を与えているかが数値として明らかになりました。

勤務先の企業サイトへのアクセス（PV・セッション）の変化について、「減った（大きく減った＋やや減った）」と回答した人は41.8％に達し、「増えた」の22.0％を大きく上回る結果となりました。

「IT・通信」と「中堅企業」に顕著な影響

企業規模別に見ると、従業員数100〜299人の企業で「減った」との回答が57.8％と最も高く、過半数がアクセス減少に直面しています。広告費やブランド力で勝る大企業と異なり、検索流入やオウンドメディアを主力とする中堅企業が、AI検索の影響を最も強く受けていると考えられます。

また、業種別では「IT・通信」業界において52.2％が減少と回答。デジタル商材を扱い、Web上で比較・検討が完結しやすい業界だからこそ、検索行動の変化がいち早く数字に表れているようです。

最大の要因は「生成AI」の利用拡大

アクセス減少の理由として最も多く挙げられたのが、「ChatGPTなど生成AIの利用が広がった」（52.7％）でした。

ユーザーが検索エンジンを使う前にAIへ直接質問する行動が増えたことや、検索結果にAIによる回答が表示されることで、従来のオーガニック検索からの流入が減少していることがうかがえます。

さらに、回答者の94.5％が、このアクセス減少が「リード獲得や商談機会に影響している」と感じており、Webサイトへの流入減が営業活動全体に深刻な影を落としている状況です。

次なる一手は「AIO／LLMO対策」

では、企業はこの変化にどう対応しようとしているのでしょうか。

今後注力したい施策としてトップになったのは、「生成AIやAI検索への最適化（AIO／LLMO対策）」で54.5％でした。従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでなく、AIに自社の情報を正しく参照・引用させるための対策が急務となっています。

具体的に重視すべき点としては、「顧客課題を正確に捉えた具体的なストーリー（事例）公開」（46.7％）や、「生成AIに引用・参照されるための構造化対応」（43.3％）が上位に挙がりました。

AIが回答を生成する際の「根拠」として選ばれるために、独自の一次情報や具体的な事例を発信し、それを技術的に読み取りやすく整備することが、これからのBtoBマーケティングの鍵となりそうです。

検索からAIへ、情報収集の在り方が変わる今、企業のWeb戦略も大きな転換点を迎えています。

出典元『デジタル化の窓口』https://digi-mado.jp/article/115215/

クリエイティブバンク「AI時代における企業サイトのアクセス動向と対策」調査レポートの紹介でした！

