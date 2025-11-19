トランザクションは、１０月１５日に発表した２５年８月期連結決算で、営業利益が計画未達となったことなどを嫌気し軟調な展開となっていたが、１１月４日につけた安値９９７円を底に反発基調へと転じており注目だ。 同社は、デザイン雑貨などの企画・販売を手掛ける企業。エンターテインメントやトラベル、ペット関連などのコト消費を起点とした「ライフスタイルプロダクツ」のほか、素材や用途がサステナブルである