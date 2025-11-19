トランザクション<7818.T>は、１０月１５日に発表した２５年８月期連結決算で、営業利益が計画未達となったことなどを嫌気し軟調な展開となっていたが、１１月４日につけた安値９９７円を底に反発基調へと転じており注目だ。



同社は、デザイン雑貨などの企画・販売を手掛ける企業。エンターテインメントやトラベル、ペット関連などのコト消費を起点とした「ライフスタイルプロダクツ」のほか、素材や用途がサステナブルである「エコプロダクツ」、ヘルスケア製品や化粧雑貨など「ウェルネスプロダクツ」の３つのジャンルの製品を展開している。



２５年８月期連結決算は、営業利益が５７億６００万円（前の期比９．０％増）で着地した。重点戦略として掲げるｅコマースによる売り上げが前の期比３９．１％増の７７億７７００万円に拡大したことが牽引。製品分野別では「環境に配慮した素材製品」などエコプロダクツが順調に伸長したほか、ライフスタイルプロダクツでエンタメ業界向けが増加。ウェルネスプロダクツでは化粧雑貨の売り上げが伸びた。ただ、一部の新製品の入荷が遅延した影響で、従来予想の営業利益５８億５０００万円は下回って着地した。



２６年８月期は３０年８月期に営業利益９５億円を目指す中期経営計画の初年度であり、成長加速に向けて人財・成長事業への先行投資を行う期と位置づけている。営業利益は６１億円（前期比６．９％増）を見込むが、取り組みを強めるｅコマース事業のオープン化とエンタメ事業の深化が収益へ反映されれば、上振れの可能性は大だろう。（仁）



出所：MINKABU PRESS