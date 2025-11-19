午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９００、値下がり銘柄数は６３６、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、小売、建設など。値下がりで目立つのは機械、その他製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS