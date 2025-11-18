お笑いコンビ・モンスターエンジンの西森洋一が１７日、インスタグラムを更新し、実家の工場が「つぶれるかも…」とつぶやき応援の声が上がっている。西森はＸに「実家の工場…つぶれるかも…」と投稿。インスタには父親との２ショットもアップし、工場の危機を救うため「オーダーパター屋さんを、親父の為にやろうかと思います。二人で作ります。接客は僕がします。是非！」と呼びかけた。「親父、暇です！暇を持て余した職