世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。3月24日（火）に放送された同番組に、ゲストとしてハリウッドザコシショウが出演。自身が受けたコンプライアンスに関する理不尽な扱いを明かし、テレビ業界への不満をぶちまけた。【映像】「職失っちゃう…」作家やディレクターの敵？ザコシが衝撃ワードを連呼ハリウッドザコシショウは