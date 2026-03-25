お笑いコンビ、納言の薄幸（すすき・みゆき＝33）が、24日深夜に放送された日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。昨年体調不良で入院した際の費用を明かした。この日、同番組では、30歳前後に感じる漠然とした不安「クォーターライフクライシス」をテーマにトークが行われた。その中で、MCの上田晋也が「仕事面での不安とかは？」と聞くと、薄幸が「仕事もそうですけど、私は特に健康（面）ですね。去年、私、体調不良