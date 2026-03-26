お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。東京−福岡間の移動手段について私見を述べた。東京−福岡間の移動手段をめぐっては飛行機派と新幹線派に別れていた。約5時間の新幹線に対し、飛行機のフライト時間は2時間未満。空港までの移動と搭乗手続きを含め、3時間から3時間半の時間はかかるとされる。楽しんごは「飛行機派だった自分に言いたい。福岡行くの、もう新幹線でいい」と書き出した。「羽田までの移動、保安