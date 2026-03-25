お笑いトリオ「トンツカタン」が24日、公式YouTubeチャンネルで解散を発表した。今後については「3人とも芸人を続ける予定」と説明した。 【写真】メンバーの表情の差がさみしい…動画では「トンツカタン」として最後の3ショット トンツカタンは2012年結成。人力舎所属でメンバーはお抹茶、櫻田佑、森本晋太郎。それぞれがピン芸人としても活動しており、お抹茶は3月21日に開催された「R―1グランプリ」決