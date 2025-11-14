第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の出場歌手３９組が１４日、都内の同局で発表された。１０年連続出場中だった星野源や９回出場の椎名林檎、８回出場のＳｕｐｅｒｆｌｙら常連組の名前はなかった。１０年連続出場中だった山内惠介も名前がなく、演歌枠は１減。Ｋ−ＰＯＰ勢もａｅｓｐａが初出場する一方、昨年からＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ、ＴＷＩＣＥ、ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲの３組が入れ替わった。昨年はこの時