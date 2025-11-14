ジャルカードは、Web限定JALカード入会キャンペーンを10月1日から11月30日まで実施している。対象カードへの申し込み・入会後にカード利用と参加登録で、最大30,000マイルを進呈するほか、JALカードSuicaでは最大10,000JRE POINTもあわせて進呈する。JAL・JCBカード入会者を対象に、抽選で最大20,000マイルを追加付与する。JALカードショッピングマイル・プレミアムの同時入会が必須。対象カードはJAL・JCBカード、JALカードSuica