探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月7日に放送され、中古の家の屋根裏に隠された謎のダンボール箱の中身を開封する様子が描かれた。【映像】恐怖のダンボール箱の中身（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「屋根裏に眠る恐怖のダンボール箱