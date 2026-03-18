ABCテレビは3月17日、お笑いコンビ「千鳥」がMCを務めるバラエティー番組「相席食堂」の見逃し配信再生数の合計が、2018年の番組開始以来、累計1億回を突破したことを発表。関西の深夜番組で絶大な支持を得ている一方で、“名物企画”が波紋を広げている。【こちらも読む】ABCテレビ探偵！ナイトスクープヤングケアラー問題…2度の声明発表も大炎上しました。一番の問題は？尾木ママこと教育評論家の尾木直樹氏（79）が13