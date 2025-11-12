１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円０２銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５４円１０銭近辺で推移していたが、その後、ドル買い・円売りが優勢の展開が続いた。午前９時５０分過ぎには１５４円３０銭台に乗せ、午後２時過