１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７９円０２銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５４円１０銭近辺で推移していたが、その後、ドル買い・円売りが優勢の展開が続いた。午前９時５０分過ぎには１５４円３０銭台に乗せ、午後２時過ぎには１５４円７８銭前後と２月中旬以来、９カ月ぶりの水準に上昇した。米政府機関の一部閉鎖が近く解除されるとの期待が強まり、リスク選好のドル買い・円売りが強まった。ただ、片山財務相は午後の参院予算委員会で、為替相場に関して「一方的な急激な動きがみられる」と発言。円安けん制が意識されドルの上値はやや抑えられた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５７６ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。















出所：MINKABU PRESS