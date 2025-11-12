「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、ユビキタスＡＩが「買い予想数上昇」で３位となっている。 １２日の東京市場で、ユビＡＩは２日連続のストップ高。同社は１１日正午ごろに「ＩｏＴ製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現することにメドをつけた」と発表しており、これが引き続き材料視されているようだ。 耐量子暗号への