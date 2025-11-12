「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、ユビキタスＡＩ<3858.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１２日の東京市場で、ユビＡＩは２日連続のストップ高。同社は１１日正午ごろに「ＩｏＴ製品のセキュリティーを高める耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現することにメドをつけた」と発表しており、これが引き続き材料視されているようだ。



耐量子暗号への対応は、量子コンピューターの実用化を待たずに世界中で進められており、米国国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）は２０３５年までの移行完了を推奨している。同社は今後も既存のセキュリティー基盤の多くが耐量子暗号に対応していくことを想定し、将来のＩｏＴ製品のニーズに備えたソリューションを提供するための取り組みを続けるとしている。



出所：MINKABU PRESS