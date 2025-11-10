1985年6月18日、大阪市北区天神橋のSマンション。逮捕情報を受けて集結していた大勢のマスコミの目の前で、豊田商事会長・永野一男（当時32歳）は2人の男によって刺殺された。 この凄惨（せいさん）な事件によって被害総額2000億円に上る巨額詐欺集団は終焉（しゅうえん）を迎え、永野の死からわずか2週間後の7月1日、豊田商事は大阪地裁から破産宣告を受けた。 刺殺された永野のポケットに残されていたのはわずか711円。巨額の