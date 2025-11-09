ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 来日したタイ国籍の12歳少女が違法マッサージ 祖母「孫も娘も心配」 国内の事件・事故 マッサージ 家族 タイ王国 時事ニュース ABEMA TIMES 来日したタイ国籍の12歳少女が違法マッサージ 祖母「孫も娘も心配」 2025年11月9日 15時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本でタイ国籍の12歳少女が違法なマッサージ店で働かされた事件 少女の祖母がANNの取材に応じ、「孫も娘も心配です」と話した 少女を連れて来日した母親は、別の売春事件で台湾で身柄を拘束されている 記事を読む おすすめ記事 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分